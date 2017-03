'Sinkgraven kan mooie transfer maken'

Waar eerder Davy Klaassen in verband werd gebracht met het Engelse Everton, is het nu de beurt aan vleugelverdediger Daley Sinkgraven. Naar verluidt is coach Ronald Koeman van de Toffees onder de indruk van het aanpassingsvermogen van de 'gelegenheidsback' en wil hij hem naar Goodison Park halen.



Leighton Baines is eigenlijk maar de enige linksback die Koeman momenteel tot zijn beschikking heeft in Liverpool. De Engelsman begint echter al op leeftijd te raken en kan niet elke wedstrijd meer voluit meedoen. Wat dat betreft suggereren de Engelse media nu dat Sinkgraven de ideale kandidaat zou zijn om de selectie van Everton te komen versterken. Ook de Ajacied is aanvallend gezien immers sterk, alhoewel hij verdedigend zo nu en dan wat steekjes laat vallen.



Het is toch vrij opvallend dat trainer Peter Bosz Sinkgraven op linksback heeft gezet in de Amsterdam ArenA. Eerder had hij namelijk de beschikking over Mitchell Dijks, wat wel gewoon een verdediger is van nature. Dijks speelt nu op huurbasis in de Championship voor Norwich City, dat een optie tot koop heeft bedongen.