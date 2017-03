"Voor wie zou je 100 miljoen euro betalen?"

Manchester United sloeg in de afgelopen zomer het transferrecord aan diggelen door Paul Pogba voor meer dan honderd miljoen euro over te nemen van het Italiaanse Juventus. De Fransman gaat het steeds beter doen in de Premier League, maar Frank Lampard concludeert dat de Red Devils misschien toch te veel hebben betaald.



Bij Monday Night Football zegt het icoon van Chelsea: "Hij heeft fantastische kwaliteiten. Hij is sterk, een goede trap, hij is groter en sneller dan jij op het middenveld. Maar als je een prijskaartje van honderd miljoen op je schouders heb, analyseren we meer en willen we meer. Ik vraag me nog steeds af wat zijn beste positie is. Wat voor speler is het, wat wil hij zijn? Ik heb het idee dat hij er tussenin valt. Als je honderd miljoen betaalt, wil je ook wat zien. Op dit moment laat hij het niet zien."



Lampard gaat verder: "Hij is nog jong en waarschijnlijk komt dat nog, maar zoals het nu is verandert hij Manchester United niet. Het probleem dat hij heeft is ons beeld van hem. Voor wie zou je honderd miljoen betalen? Suárez, Ronaldo, Messi? Zij scoren veertig tot vijftig keer per seizoen. Zij winnen wedstrijden in hun eentje, week in week uit. Pogba kan dat misschien ook wel, maar hij wordt nu beoordeeld."