'Manchester United durft Zlatan geen boete op te leggen'

Zlatan Ibrahimovic speelde een zeer opvallende rol in de afgelopen wedstrijd van Manchester United tegen AFC Bournemouth. De Zweed had het constant aan de stok met Tyrone Mings van de Londenaren en plantte op een gegeven moment zijn elleboog in het gezicht van zijn tegenstander. De Red Devils zullen de Zweed echter geen schorsing opleggen.



De Engelse media schrijven op dinsdagmorgen dat dat wel het gebruikelijke beleid is bij de Premier League-topclub. In het geval van Zlatan maakt men echter een uitzondering, omdat de beleidsbepalers op Old Trafford bang zijn dat Ibrahimovic anders boos of gefrustreerd wordt. United wil de oud-speler van onder meer Ajax graag langer vastleggen en is momenteel bezig met de onderhandelingen wat dat betreft.



Zlatan wordt hoogstwaarschijnlijk wel bestraft door de FA: hoogstwaarschijnlijk moet de topspits liefst drie wedstrijden toekijken door zijn actie.





Referee saw it and didn't give him a second booking. Absolutely shocking. pic.twitter.com/6frDTe07VG — VivaFootballCalcio (@Vivafootcalcio) March 4, 2017