'Real blaast sensationele transfer af na gezeur Ronaldo'

Cristiano Ronaldo van Real Madrid en Lionel Messi van FC Barcelona zijn de twee beste voetballers ter wereld. Beiden hebben ze echter ook nogal eens de neiging om op de stoel van technisch directeur of beleidsbepaler te gaan zitten. De Portugese wereldster zou nu namelijk hoogstpersoonlijk een streep gezet hebben door een sensationele inkomende transfer.



Volgens het medium Don Balón heeft zaakwaarnemer Mino Raiola van Zlatan Ibrahimovic onlangs een balletje opgegooid bij voorzitter Florentino Pérez van De Koninklijke. Volgens de laatste berichten zou Ibracadabra graag nog in het Estadio Santiago Bernabéu uit willen komen, zodat hij zijn oude club Barça pijn kan doen. Real zou hier best brood in hebben gezien, maar Ronaldo is naar verluidt niet echt onder de indruk van de persoonlijkheid van de Zweedse oud-Ajacied.



Het bovengenoemde medium weet dat Ronaldo tegen Pérez heeft gezegd dat hij vreest dat Zlatan de sfeer in de kleedkamer zou verpesten. Daarom wil hij niet samenspelen met de huidige voetballer van Manchester United, die de mogelijkheid heeft om na het huidige seizoen een nieuwe transfer te maken. Vermoedelijk blijft Zlatan gewoon actief in de Premier League.