'Niet eerlijk dat alleen Ajax en Feyenoord technologie hebben'

De technologische snufjes in het voetbal zijn tegenwoordig een wel heel erg hot item. De doellijntechnologie werd goed ingezet in de topper tussen Feyenoord en PSV, maar bij de wedstrijd van de Rotterdammers tegen Sparta was HawkEye niet voorhanden en ging er óók een bal over de lijn. Roelof Luinge noemt dat oneerlijk.



In gesprek met het Algemeen Dagblad richt de oud-scheidsrechter zich op het incident op Het Kasteel en de overtreding van Bryan Linssen op André Onana. "Alsof het zo moest zijn. Vorige week was ik nog euforisch. Een doorbraak in het voetbal vond ik het, die momenten dat we baat hadden bij de hulpmiddelen."



Luinge gaat verder met zijn verhaal: "Ga er maar vanuit dat die scheidsrechters het vandaag moeilijk hebben. Én dat ze zouden willen dat er overal doellijntechnologie en videoscheidsrechters waren. Want dat ga je nu krijgen. Dat clubs gaan protesteren over de oneerlijkheid dat het niet overal voorhanden is, maar alleen bij Ajax en Feyenoord thuis. En terecht. Dat is niet eerlijk. Je zou bijna denken dat ze 't erom hebben gedaan. Want ze willen nu natuurlijk allemaal en elke week wel over een videoscheids beschikken."