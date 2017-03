'De Boer kookte van woede door eis van Boilesen'

De Deense vleugelverdediger Nicolai Boilesen verwerd bij Ajax op een gegeven moment tot een heuse persona non grata. De back zelf zegt dat dat allemaal berust op een misverstand: hij zou neergezet zijn als een geldwolf, maar die beeldvorming klopt volgens hem niet. Ajax en de toenmalige coach Frank de Boer hebben een andere lezing.



De Telegraaf legt uit: "De Boer was gecharmeerd van de Deen, maakte hem zelfs aanvoerder en bleef hem ondanks een zwak seizoen opstellen. Maar op een gegeven moment knapte er iets bij de toenmalige coach. De Boer gaf in september 2015 aan dat Boilesen een aantal maanden daarvoor te kennen had gegeven een transfer te willen maken. Er meldde zich volgens Ajax echter geen club waar hij heen wilde, waarna directeur spelersbeleid Marc Overmars hem een éénjarige aanbieding zou hebben gedaan. Volgens De Boer overspeelde vader Kenny Boilesen echter zijn hand."



Het medium gaat verder: "Naar verluidt bood Ajax hem bijna het maximale salaris van één miljoen euro bruto, maar eiste vader Boilesen dat het salarisplafond zou worden doorbroken." De Boer kookte op een persconferentie van woede en stelde: "Vanaf nu traint hij alleen met Jong Ajax mee."