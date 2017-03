'Iedereen steunde De Boer en niemand mij'

Vleugelverdediger Nicolai Boilesen was zelfs nog even aanvoerder bij de Eredivisie-topclub Ajax, maar op een gegeven moment verdween hij compleet van de radar. Er was een geschil met de clubleiding en trainer Frank de Boer en die laatste verbande de Deen naar het tweede van de Amsterdammers.



In gesprek met De Telegraaf vertelt Boilesen nu: "Ik heb er destijds niet zoveel over gezegd, omdat ik het idee had dat het toch niet uitmaakte wat ik vertelde. De trainer heeft een grote naam, dus iedereen stond achter hem. Het voelde als ik tegen de rest. Er werd een beeld van mij gecreëerd dat ik heel veel geld wilde hebben. Terwijl ik nooit een echte aanbieding heb gekregen. Ik had een afspraak met de trainer dat ik na dat seizoen weg mocht. Vervolgens hadden we een gesprek van vijf minuten, waarin werd gezegd dat ik toch niet mocht vertrekken. Ik zei: we hebben toch een afspraak?"



De back gaat verder met zijn verhaal: "Ik kan er uren over praten, maar uiteindelijk zullen veel mensen hun mening hebben en toch naar mij wijzen. Het klopt dat het laatste jaar waarin ik speelde geen goed seizoen was. Voor mij niet en voor het team niet. Ik heb bij Ajax zes geweldige jaren gehad en kan niets vervelends over die club zeggen. Maar ik werd neergezet als een geldwolf."