Nijhuis blijft onder vuur: "Misschien een eigen competitie"

Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük kwamen dit weekeinde onder vuur te liggen, maar de voornaamste controverse ontstond rond Bas Nijhuis. Tijdens FC Groningen - Ajax (1-1) nam hij een aantal controversiële beslissingen.



Valentijn Driessen schreef een kritische column over de scheidsrechter en ging maandagavond tijdens Natafelen zelfs nog een stap verder. "Misschien is een eigen competitie voor Bas wel wat", schamperde de journalist van De Telegraaf. "Die man is gewoon zijn eigen regels aan het maken."



Ook Driessen is voorstander van 'forse mannelijke duels'. "Maar als er een overtreding wordt gemaakt moet je gewoon fluiten. Hij doet dat niet meer." In zijn optiek had er sowieso gefloten moeten worden na de overtreding op André Onana. "Ik heb echt niet van die bijzondere laserogen, maar ik zat helemaal aan de rechterkant en zag het wel."