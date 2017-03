Chelsea wint ook stadsderby en kan landstitel langzaamaan ruiken

Chelsea heeft maandagavond een nieuwe stap gezet op weg naar het kampioenschap. Op bezoek bij stadsgenoot West Ham United wist de fiere koploper een 1-2 overwinning uit het vuur te slepen.



Chelsea beleefde geen makkelijke avond in het Olympic Stadium, waar West Ham serieuze tegenstand wist te bieden. Een omschakelmoment maakte echter het verschil in het voordeel van de ploeg van Antonio Conte. De Belg Eden Hazard fungeerde als eindstation van een vlijmscherpe counter.



De Hammers bleven ook na de openingstreffer voor problemen zorgen. Chelsea had het na rust niet zozeer makkelijker, maar ook nu wist de degelijke koploper toe te slaan. Kort na rust kopte Diego Costa, die wel erg veel vrijheid kreeg, een hoekschop tegen de touwen. De tegentreffer van Manuel Lanzini kwam te laat.



Met 66 punten uit 27 duels koerst Chelsea overtuigend op het kampioenschap af. Tottenham Hotspur staat tweede met tien punten achterstand, waar Manchester City bij winst van het inhaalduel op acht punten komt.



Scoreverloop:

0-1 (25') Eden Hazard

0-2 (50') Diego Costa

1-2 (90') Manuel Lanzini