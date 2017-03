Eagles-speler zéér sportief na vernedering in Heerenveen

Daniel Crowley werd afgelopen vrijdag behoorlijk te kijk gezet door sc Heerenveen-aanvaller Samba Larsson. De Zweed speelde de middenvelder van Go Ahead Eagles uit met een heerlijke panna. Als tegenstander zou je onder de grond kunnen kruipen door schaamte, maar de Engelsman toont zich zeer sportief via Twitter.





@FOXSportsnl I've watched this so many times it don't get any easier,it happens to the best of us 😂🙈