Oud-Feyenoorder stopte op zijn 29ste na drama: "Het was goed zo"

Sigourney Bandjar besloot in 2014 op slechts 29-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Een drama op persoonlijk vlak overtuigde de Rotterdammer om het voor gezien te houden.



Drie maanden na haar geboorte stierf het dochtertje van Bandjar aan hartfalen, plotseling. "Ik wil niet zielig gevonden worden, maar mijn gevoel zei mij dat ik moest stoppen. Het was goed zo", zo laat de oud-voetballer van Feyenoord, Excelsior en RKC Waalwijk weten aan RTV Rijnmond.



Bandjar had op dat moment nog maar weinig levenslust. "Zonder onze eerste dochter, die toen anderhalf was, hadden we dagenlang in bed blijven liggen. Zij hield ons op de been. Het is heel zwaar, maar het leven gaat verder. We hebben nu ook nog een zoontje van anderhalf en we genieten vooral van elkaar."



Overigens speelt Bandjar tegenwoordig nog wel. Hij komt uit voor hoofdklasser Halsteren en in de zaal namens TPP-Rotterdam.