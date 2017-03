René van der Gijp is niet onder de indruk van een aantal Ajax-spelers. Volgens de analist heeft de titelkandidaat te veel spelers die niet thuis geven zodra het op werklust aan komt.



"Je hebt er bij Ajax een paar, waaronder Traoré, Ziyech, Schöne en Younes moeten, die het niet moeten hebben van hun poetsen hebben", vertelde 'Gijp' in Voetbal Inside. "Als het dan tegenvalt, wat moet je dan? Kijk, Klaassen is een knokker. Maar die anderen zijn voetballers."



Johan Derksen haalt er één voorbeeld uit. "Traoré, daar begin ik me aan te storen. Het heeft geen enkele zin voor Bosz om die man te blijven opstellen." Zijn tafelgenoot deelt die mening. "Als jij een hele goede speler wil worden, verwerk je die pass van Klaassen beter en schiet je hem erin."



Younes ontvangt minder kritiek, maar Van der Gijp vindt ook hem niet overtuigend. "Hij speelt niet slecht, maar ik ben van mening dat je bij Ajax als buitenspeler vijftien goals moet maken. Die gaat hij niet maken."