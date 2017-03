Abdelhak Nouri heeft in Ajax 1 nog weinig ervaring opgedaan, maar de negentienjarige middenvelder heeft een gouden toekomst voor zich. Dat is althans de mening van analist Hans Kraay junior.



"Nouri... Het kan gewoon niet anders dat hij dit ook gaat laten zien in Ajax 1", oordeelde Kraay met een verwijzing naar het duel van Jong Ajax bij FC Oss (0-3). Vooral de assist op Kenny Tete kon op zijn goedkeuring rekenen. "Het is een rare woordspeling, maar Nouri gaat een grote worden."



Kraay voegt toe: "Hij heeft zoveel gevoel. Het is een Iniesta en Xavi-balletje. Ik ga nu niet Nouri vergelijken met Iniesta en Xavi, maar hier zit zoveel gevoel in." Nouri mocht vooralsnog drie keer invallen in de Eredivisie en dat naast een paar optredens in andere competities.