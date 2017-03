Feyenoord-icoon hekelt invaller: "Dan krijg je 'm nog. En terecht"

Feyenoord-icoon John de Wolf heeft hard uitgehaald naar Miquel Nelom. De verdediger mocht zondag invallen voor Terence Kongolo, maar noteerde een dramatische invalbeurt tegen Sparta Rotterdam (1-0) en dat wekt bij de analist geen verbazing.



"Ik heb Nelom een warming-up zien doen...", opende De Wolf in de studio van Ziggo Sport. "Ik heb drie keer die looptrainer zien aangeven dat hij even moest sprinten omdat hij elk moment erin kon komen voor Kongolo en hij deed het niet. Daarna is Kuyt uit de dug-out gegaan en die heeft dat ook nog een keer zo gezegd, maar hij bleef gewoon normaal de warming-up doen."



De Wolf wil vooroordelen voorkomen. "Maar ik kijk ook hoe hij zich in de wedstrijd manifesteert en dat was echt dramatisch." Zelf is hij trainer in de Topklasse en spelers van zijn club GVVV hoeven geen soortgelijke aanpak te hanteren. "Ik zou het toelaten, maar als je dan zo slecht speelt krijg je 'm nog. En terecht, toch?"