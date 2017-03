De videoscheidsrechter en de doellijntechnologie zijn dit seizoen nuttig gebleken op de Nederlandse velden, maar deze techniek mocht pas een paar keer ingezet worden. De KNVB streeft ondertussen wel naar meer en daarover is overleg met de internationale spelregelcommissie IFAB.



"We willen volgend seizoen zeker meer de videoscheidsrechter inschakelen", laat directeur Gijs de Jong weten op de website van de KNVB. "En zelfs over het ophangen van meer doellijntechnologie zijn we aan het nadenken en in gesprek. Maar dan heb je het over meer dan alleen verdere toestemming van IFAB/FIFA. Er hangen ook aanzienlijke kostenplaatjes aan."



Wel realiseert De Jong zich terdege dat de aanschaf (300.000 euro per stadion) van het HawkEye-systeem duur is. "Dan heb ik het nog niet over onderhoud, bekabeling, bediening et cetera. Dat wordt een miljoeneninvestering voor de hele Eredivisie. Om de centrale videoarbitrage uit te breiden, moeten we de noodzakelijke centrale ruimte volledig optuigen, glasvezel realiseren, personeel opleiden, dat soort werk."



De KNVB-directeur maakt duidelijk dat er gesprekken lopen met de clubs. "De KNVB neemt hierover nooit een beslissing zonder de betrokken clubs. En wie dan betaalt? Dat spreken we met elkaar af. Het gaat erom wat je precies wil, wat het kost en wanneer er internationale toestemming is om verder te gaan."