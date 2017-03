Sterkhouder AS Monaco dropt transferhint: 'Een zwak voor deze Engelse topclub'

Er is bij AS Monaco een alweer een nieuwe lichting talentvolle spelers opgestaan. Na hun knappe prestatie in de Champions League bij Man City zal de interesse ongetwijfeld alleen maar toenemen. Één van hen heeft alvast een duidelijke voorkeur.



Fabinho speelde met Monaco mee in het Etihad-Stadium. Een stadion waar hij blijkbaar zelf graag actief zou zijn. Want volgens SkySports vertelde de vader van Fabinho dat zijn zoon reeds contacten had met Arsenal en de beide clubs uit Manchester. Zijn voorkeur zou bij de Citizens liggen: "We hadden contacten met die drie clubs. We houden van het werk van Man Utd en Mourinho, maar we hebben een zwak voor Man City."



Fabinho is een 23-jarige Braziliaanse verdedigende middenvelder die werd weggeplukt bij het Portugese Rio Ave. Hij was ook even actief bij Real Madrid, maar daar kwam hij amper één keer in actie.