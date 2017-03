Koppers ontsnapte aan rood: 'Hele rare actie..'

Afgelopen zaterdag ging Dico Koppers met zijn werkgever Willem II op bezoek bij FC Twente, de club waar hij vorig jaar nog onder contract stond. De Tukkers wonnen uiteindelijk in de Grolsch Veste.



Koppers was na afloop nog even onderwerp van gesprek. Velen vonden namelijk dat de linkspoot een rode kaart had moeten krijgen, toen hij van achteren hard inkwam op de achillespezen van Twentenaar Hidde ter Avest. Arbiter Kamphuis nam het moment niet waar, en dus ontsnapte Koppers.



"Ik zie het nu. Tijdens de wedstrijd hadden we het niet eens in de gaten", blikt analist Gertjan Verbeek terug met FOX Sports. "Hij trapt hem vol achterop de hak. Hij kan nooit meer bij de bal.. Een rare actie", aldus de coach van VfL Bochum, die denkt dat Koppers de trap met opzet uitdeelde aan zijn opponent.