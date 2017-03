Sparta-goalie Kortsmit reageert op veelbesproken Feyenoord-doelpunt

Feyenoord verloor gisteren verrassend met 1-0 bij stadsgenoot Sparta Rotterdam. Toch wist de koploper wél te scoren; een bal achter de doellijn werd echter gemist door de arbitrage.



"Al was die bal over de lijn, daar had nooit een doelpunt voor gegeven mogen worden. Het was 100 procent een overtreding, geen discussie", doelt hij op het moment dat Feyenoorder Bilal een luchtduel aangaat, waardoor Kortsmit de bal losliet. "Hij springt vol tegen me aan en dat moet je niet doen bij een keeper 'in de vijf'. Het sloeg nergens op. Wat daarna met de bal gebeurde, goal of niet, interesseert me helemaal niks."



Uiteindelijk wist Sparta de voorsprong die na 58 seconden al ontstond dankzij Mathias Pogba, dus vast te houden. "Geweldig wat voor drive we aan de dag hebben gelegd. Een enorme wil om te winnen. En dat dat dan lukt in de stadsderby tegen Feyenoord, is vooral voor de supporters ontzettend mooi", besluit Kortsmit zijn terugblik in De Telegraaf.