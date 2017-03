HAHA! Koemans haar inspiratiebron voor nieuw biertje in Barcelona (+foto)

Hoewel hij momenteel trainer is in Engeland bij Everton, is Ronald Koeman in Catalonië nog altijd razend populair. Een bierbrouwerij aldaar heeft zelfs een nieuw biertje ontworpen, geïnspireerd op het haar van de voormalig FC Barcelona-ster!



Het pilsje werd vandaag onthuld in het kader van de 25e verjaardag van Koemans Champions League-succes met Barcelona, in 1992. De Nederlander maakte toen de enige goal in de finale tegen Sampdoria.



De brouwerij noemt het drankje de 'Gouden Koeman', refererend naar het 'goudkleurige' haar van de oud-verdediger. Het biertje is fruitig en bestaat uit onder meer citrus sap.



Golden staat overigens ook nog voor 'Gol den', Catalaans voor 'goal van'. Goal van Koeman, dus. Proost!





Foto: Brouwerij La Lenta, Catalonië.