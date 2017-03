Zlatan en belager in beklaagdenbankje: schorsing dreigt

Zlatan Ibrahimovic dreigt de komende tijd niet in actie te mogen komen in de Premier League. De Engelse tuchtcommissie heeft de spits van Manchester United op het matje geroepen.



In de thuiswedstrijd tegen AFC Bournemouth (1-1) ging Tyrone Mings op het hoofd van Ibrahimovic staan. De verdediger is hiervoor in staat van beschuldiging gesteld, maar de Zweedse oud-Ajacied nam wraak middels een elleboogstoot. In beide gevallen greep scheidsrechter Kevin Friend niet in.



Op basis van tv-beelden dreigt het tweetal voor enige tijd buitenspel te worden gezet. Ibrahimovic ontkende zijn elleboog bewust in het duel te hebben gebruikt en stelt dat Mings er zelf tegenaan liep, maar het is zeer de vraag of de tuchtcommissie het eens is met die bewering.



Ibrahimovic dreigt naast een aantal competitieduels ook het aansprekende bekerduel met Chelsea te moeten missen.