Gerbrands blijft dromen: "Hebben clubs als Ajax en PSV wel bewezen"

PSV leek te zijn afgehaakt in de strijd om het kampioenschap, maar na de afgelopen speelronde ligt dat toch weer iets anders. In gesprek met het clubkanaal kijkt algemeen directeur Toon Gerbrands vooruit naar de komende tijd.



Volgens de zogenoemde Europa Club Index heeft PSV nog 1,7 procent kans om landskampioen te worden. Feyenoord staat op 68 procent, waar Ajax op 29 is gezet. Gerbrands vergelijkt het scenario met speelronde 34 van vorig seizoen. "Toen stond er een vergelijkbaar getalletje bij. Het gaat over normale verdelingen en sport is niet normaal, dus statistieken horen niet honderd procent bij sport."



De PSV-directeur weet hoe de eindfase van het seizoen moet lopen voor zijn ploeg. "Voor ons is het de kunst om in positie te komen. Met andere woorden: twee keer winnen en dan vol de strijd aan in de laatste vijf, zes weken. Daar hebben clubs als Ajax en PSV bewezen dat ze dat de laatste jaren wel kunnen."