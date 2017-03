"Misschien nu wel bewezen dat de onderste clubs ook tellen"

Er gaan stemmen op om het aantal Eredivisie-clubs van achttien terug te brengen naar zestien. De topclubs willen op die manier meer weerstand opbouwen, maar Manfred Laros van Sparta Rotterdam heeft daar weinig vertrouwen in.



"In die discussie zijn wij duidelijk", zo laat de algemeen directeur optekenen in gesprek met RTV Rijnmond. "Wij streven naar een competitie zoals nu met achttien clubs. En misschien hebben we nu wel bewezen dat de onderste clubs ook tellen", luidt de verwijzing naar de 1-0 overwinning op Feyenoord.



Een andere discussie betreft het kunstgras, maar Laros kan daar wél mee leven. Ook Sparta keert mogelijk terug naar natuurgras. "Als het van de KNVB moet dan zullen we sowieso met elkaar om de tafel moeten zitten en verder hebben we ooit afgesproken dat we na vijf jaar spelen op kunstgras zullen evalueren en dat is over twee jaar."