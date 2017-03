"Ik zou vandaag even niet de Erasmusbrug overgaan"

Leo Beenhakker leidde Feyenoord in 1999 naar de vooralsnog laatste landstitel in de clubgeschiedenis. Dit seizoen ligt de ploeg op koers, maar uitgerekend bij Sparta Rotterdam (1-0) beging de ploeg zondag een misstap.



Beenhakker stelde als bestuurslid technische zaken Alex Pastoor aan als Sparta-trainer. Uitgerekend hij was verantwoordelijk voor een nederlaag van Feyenoord. "Ik zou als ik jou was vandaag even niet de Erasmusbrug overgaan", zo grapte de inmiddels gestopte Beenhakker, geciteerd door RTV Rijnmond.



Volgens Pastoor heeft de gewonnen stadsderby geen uitbundigheid opgeleverd. "We hebben een bescheiden feestje gehad. We zijn even bij elkaar gekropen. Vandaag hebben we een klein puntje taart gegeten, maar vrijdag wacht alweer Vitesse." De ploeg kan dan revanche nemen voor de verloren halve finale.