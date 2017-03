Siem de Jong werd vier keer landskampioen met Ajax, dat samen met Feyenoord de strijd om de titel lijkt te beslissen. Toch ziet de middenvelder met PSV kans op nummer vijf.



Na de nederlaag in De Kuip leek PSV uitgeschakeld, maar in het weekeinde liep de ploeg toch weer in. "Hopelijk maken Feyenoord en Ajax elkaar gek en laten ze allebei punten liggen. Wellicht gebeurt er dan nog een wonder", zo laat de huurling van Newcastle United weten aan De Telegraaf.



"Die kater zal nog wel even blijven hangen, maar dit was een goede manier om er een beetje overheen te komen. We hebben laten zien niet nog in een dip te zitten", aldus De Jong, die in het thuisduel met Roda JC Kerkrade (4-0) twee goals maakte.