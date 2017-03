KNVB gaat in op discussie: "Daarvoor heb je toestemming nodig"

In het bekertoernooi is er gewerkt met een videoscheidsrechter, waar de doellijntechnologie dit seizoen in de ArenA (voor de winterstop) en De Kuip (na de winterstop) hangt. Na een aantal omstreden arbitrale beslissingen vinden velen dat beide hulpmiddelen ingevoerd moeten worden.



De eerste tests zijn als positief beoordeeld, maar de definitieve invoering van de videoscheidsrechter is nog niet zo makkelijk. "Daarvoor heb je toestemming nodig van de FIFA en IFAB", laat een woordvoerder van de KNVB weten aan De Telegraaf. De laatstgenoemde instantie is belast met de spelregels in het voetbal.



De woordvoerder voegt toe: "Het traject dat nu is afgesproken houdt in dat we streven de videoref volgend seizoen bij meer wedstrijden in het bekertoernooi in te zetten en dat dit na het WK 2018 volledig wordt toegepast in Eredivisie-verband."