Chelsea laat bijna 600 miljoen euro in nieuw stadion pompen

De burgemeester van Londen heeft de vernieuwbouwplannen van Chelsea goedgekeurd. Het nieuwe Stamford Bridge gaat 582 miljoen euro kosten en brengt de capaciteit op zestigduizend plaatsen, waar er nu nog ruim veertigduizend zijn.



De gemeenteraad ging in eerder stadium al akkoord met de plannen en na de goedkeuring van Sadiq Khan is de vernieuwbouw definitief. Het ontwerp is gemaakt door de mensen die ook Het Vogelnest hebben ontworpen, het hoofdstadion van de Olympische Spelen van 2008 in China.



Chelsea verhuist voor het seizoen 2021-2022 naar het gerenoveerde stadion. Het is goed mogelijk dat de huidige koploper van Engeland gedurende de werkzaamheden naar het iconische Wembley verhuist. Voor deze plannen is een periode van ongeveer drie jaar uitgetrokken.



The Blues volgen hiermee het voorbeeld van andere Londense clubs. Arsenal verhuisde jaren geleden al van Highbury naar het Emirates Stadium, terwijl West Ham United Upton Park voor het Olympic Stadium inruilde. Ook Tottenham Hotspur is bezig met vernieuwbouw.