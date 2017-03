Koeman lyrisch: "Als hij een kans krijgt, is het een goal"

Everton ging zondag met 3-2 onderuit tegen Tottenham Hotspur. Geen schande, vindt Everton-manager Ronald Koeman.



"We begonnen goed en maakten het Spurs lastig, maar zij straften onze fouten af", aldus Koeman op de clubsite van Everton. De trainer van de huidige nummer zeven kon leven met het verlies op White Hart Lane. "Over het algemeen was Tottenham gewoon beter. Zij hebben nu twee á drie seizoenen dezelfde selectie, hebben goede spelers aangetrokken en hebben vooral de tijd gekregen. Die tijd hebben wij bij Everton nu ook nodig, dan kan de club de volgende stap maken."



Romelu Lukaku kwam tegen Tottenham weer tot scoren, waardoor hij nu de topscorer aller tijden van Everton in de Premier League is met 61 doelpunten. Koeman was lovend over de Belgische spits. "Hij is fantastisch, dat liet hij vandaag weer zien. Hij is zo sterk, zo gevaarlijk. Als hij een kans krijgt, is het een goal."