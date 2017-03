Scheidsrechters onder vuur: "Ze moeten zich verbeteren, het is hun werk"

De scheidsrechters in de Eredivisie liggen de laatste weken flink onder vuur en ook afgelopen weekend was het weer meerdere keren raak. FOX Sports-analisten Kenneth Perez en Ronald de Boer maakten gehakt van Serdar Gözübüyük en zijn team.



Hij gaf geen strafschop aan Guyon Fernandez in het duel tussen FC Utrecht en ADO Den Haag (1-1). "We weten nog steeds niet waarom Serdar Gözübüyük niet heeft gefloten. Wat mij vreselijk irriteert… De grensrechter die daar staat ziet het nog beter. Het is gewoon een voetveeg", aldus De Boer bij Dit was het Weekend.



Perez stelt dat niet alleen Gözübüyük de fout in ging. "Het is doorlopend aan de hand. Het niveau moet omhoog, dat lijkt me wel. Dat is de eerste vereiste. De scheidsrechters werken er ook naast? Er moet iets gebeuren, het is bijna elk weekend raak. Ze moeten zich verbeteren. Het is hun werk."