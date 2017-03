'De KNVB heeft geld zat: hulpmiddelen voor iedereen'

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük en zijn assistenten maakten bepaald geen goede beurt in het afgelopen weekend bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag. Het arbitrale trio maakte fout op fout en de coaches Fons Groenendijk en Erik ten Hag zijn beiden eigenlijk flink ontdaan over de blunderpartij.



Groenendijk zegt tegen De Telegraaf: "Gözübüyük kwam zijn excuses aanbieden, maar daar koop ik helemaal niks voor. De vierde man stond nota bene op dezelfde positie als ik om het te zien. De beslissingen van de arbitrage waren het verschil tussen boven de rode streep staan of er net onder, zo zuur is het. We vinden die hulpmiddelen toch allemaal zo geweldig? Voer ze dan gelijk maar overal in, want dit is gewoon willekeur. De KNVB heeft geld zat. Of de bond dan zelf technische hulpmiddelen voor alle clubs moet faciliteren? Ja, natuurlijk! Ik denk dat alle coaches het daar over eens zullen zijn."



Ten Hag sluit zich bij zijn boze collega aan. "Ik snap dat je pilots moet draaien, maar ik denk dat voor alle coaches de conclusie is dat de experimenten wel geslaagd zijn."