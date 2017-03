Galatasaray: dit is wat Sneijder moet kosten

Wesley Sneijder kon bijzonder goed opschieten met de vorige coach van Galatasaray Jan Olde Riekerink. De Nederlander is echter ontslagen in Istanbul en Igor Tudor heeft het nu voor het zeggen. De Kroaat en Sneijder liggen elkaar totaal niet, hoewel de Turken de boel een beetje sussen.



Bestuurder Levent Nazifoglu vertelt aan Beyaz TV: "Galatasaray is een erg lastige club voor een coach. In de laatste jaren is er slechts één coach geweest die hier langer dan drie seizoenen heeft gezeten en dat is Fatih Terim. Ook voor Tudor is Galatasaray dus een lastige club. Maar ik kan jullie duidelijk maken dat er geen problemen tussen hem en Sneijder zijn."



De beleidsbepaler verwacht geen transfer, maar zegt wel: "Meestal is het de speler zelf die ervoor kiest om te vertrekken of te blijven. Ik denk niet dat Galatasaray hem wil laten gaan. Er moet minstens 5 miljoen euro op tafel komen en Sneijder heeft nog een eenjarig contract."