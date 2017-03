'Tottenham vervangt Janssen door deze speler'

De rol van Vincent Janssen bij Tottenham Hotspur lijkt wel een beetje uitgespeeld. Manager Mauricio Pochettino blijft maar volhouden dat de Nederlander heel erg goed traint, maar kansen krijgt de Oranje-international niet op White Hart Lane, zeker niet nu Harry Kane zo goed speelt. De Spurs zouden al op zoek zijn naar een vervanger.



De Engelse media schrijven op maandagmorgen dat de Londense Premier League-topclub centrumaanvaller Andre Gray op de korrel heeft. Het medium The Express schrijft dat de Spurs reeds contact hebben opgenomen met Burnley, de werkgever van de desbetreffende speler. Tottenham zou vrij ver willen gaan om Gray naar White Hart Lane te lokken.



Het dagblad stelt daarnaast dat verschillende bronnen melden dat Janssen in de aankomende transferzomer al weer mag vertrekken. Geheel onverwacht komt dat nieuws natuurlijk niet, want de Nederlander heeft nog maar amper goals gemaakt voor zijn werkgever. En een spits wordt altijd afgerekend op zijn doelpuntenmoyenne. Janssen en Tottenham hadden zich ongetwijfeld wat anders voorgesteld bij het huwelijk: de Londenaren betaalden liefst 22 miljoen euro aan AZ.