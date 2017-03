"Dit móét eenmalig zijn, we hebben een schitterende kans"

Ook de Braziliaanse centrumverdediger van Feyenoord Eric Botteghin is natuurlijk niet blij met hoe de wedstrijd tegen Sparta op Het Kasteel verliep. De stopper roept echter op tot concentratie: hij stelt dat dit absoluut eenmalig moet zijn, Feyenoord mag niet nog een misstap maken.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Botteghin: "We waren ons bewust van het gevaar. Maar toch ging het mis. Dat overkomt ons zelden, eigenlijk nooit. Dit moet eenmalig zijn. We hebben alles nog in eigen hand, er is nog altijd een schitterende kans op de landstitel."



De Braziliaan vindt ook weer niet dat er reden is voor paniek in De Kuip. Feyenoord moet natuurlijk nog naar de Amsterdam ArenA voor een uitduel bij Ajax, maar die wedstrijd zou in principe verloren mogen worden. "We moeten rustig blijven. Na eerdere mindere wedstrijden kwamen we steeds sterk terug in de eerstvolgende. Dat moet ook nu gebeuren."