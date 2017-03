'Weinig enthousiasme bij PSV-publiek, maar dat is normaal'

PSV won in het eigen Philips Stadion weliswaar met ruime cijfers van tegenstander Roda JC, het publiek van de Eindhovenaren leek er niet echt warm van te worden. En algemeen directeur Toon Gerbrands vindt het wel logisch dat er wat minder enthousiasme is bij de supporters.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt hij: "Het publiek voelt wat de spelers ook voelen: teleurstelling. En dat gaat nog wel een week of drie duren, weet ik uit mijn eigen ervaring als coach. Negen punten heb je minimaal nodig om dat weer kwijt te raken. Dat is heel normaal."



Gerbrands nam onlangs nog een onderscheiding aan. "Je hoeft op zo'n moment niet de polonaise te gaan lopen, maar verstoppen moet je je al helemaal niet." Nu richt PSV zich op de tweede plek en de voorronde van de Champions League. "En dat is echt geen troostprijs."