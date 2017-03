'Napoli: dit miljoenenbedrag voor Klaassen'

Middenvelder Davy Klaassen staat in de belangstelling van tal van clubs. De Italiaanse Napoli is echter misschien wel zijn allergrootste fan. De Italianen meldden zich eerder al met een miljoenenbod op de aanvoerder van Ajax en binnenkort komt de technisch directeur van Napoli weer naar Amsterdam om te onderhandelen.



De Italiaanse media kennen nu het precieze transferbedrag dat de club uit Napels overheeft voor de Oranje-international. Naar verluidt wil Napoli tot achttien miljoen euro gaan. Het is niet bekend wat voor transfersom Ajax precies verlangt voor zijn middenvelder, maar wel weten we dat er veel meer ploegen zijn die Klaassen op hun verlanglijstje hebben, zoals bijvoorbeeld de Premier League-club Everton van coach Ronald Koeman.



Ook de Europese top zou de captain van de Amsterdammers in de gaten houden, want Arsenal en Manchester United worden eveneens genoemd. Eintracht Frankfurt zou overigens ook concreet geïnteresseerd zijn, maar het is maar zeer de vraag of de Duitsers genoeg geld hebben voor Klaassen. De trend wordt in ieder geval dus gezet door Napoli, dat achttien miljoen euro biedt.