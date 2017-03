André Onana luidde zondagmiddag de achterstand tegen FC Groningen in door een onhandige actie. De Ajax-doelman had te veel tijd nodig om de bal weg te schieten en liet zich verrassen door Bryan Linssen, die voorafgaand aan de balverovering wel een overtreding maakte.



Willem Vissers, journalist van De Volkskrant, kan best begrijpen dat scheidsrechter Willem Vissers het doelpunt goedkeurde. "Je kon slechts vanuit een paar standpunten zien dat dit een overtreding was", oordeelde hij in Studio Voetbal. "Vroeger hadden zie niet zoveel camera's, nu zien we alles. Je kunt twee dingen doen, of je stopt met zeuren, of je voert de videoref in."



Linssen gaf toe dat hij Onana onreglementair hinderde, maar noemde Onana 'dom'. Pierre van Hooijdonk begrijpt daar helemaal niets van. "Ontzettend dom? Hij kapt hem gewoon uit. Er is niks doms aan. Hij maakt gewoon een overtreding. Ik vond de reactie van Linssen gewoon niet chique naar Onana toe."



Waar de Groningen-aanvaller onder vuur ligt, daar krijgt de goalie juist een compliment van de oud-spits. "Onana daarentegen was op en top professional. Ik vind het mooi dat we richting het einde van het seizoen gaan, daar komt heel veel stress bij kijken. Dan is er een keeper die een fout maakt en zo reageert, dat vind ik klasse."