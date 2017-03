10 mogelijke opvolgers van Luis Enrique bij FC Barcelona

Luis Enrique heeft kenbaar gemaakt af te zwaaien als coach van FC Barcelona, naar eigen zeggen om een rustpauze in te lassen. Er zal dus een zoektocht worden geopend naar een opvolger. SoccerNews.nl doet tien suggesties.



10. Phillip Cocu

FC Barcelona staat bekend als een trotse club en dus is een verleden in Camp Nou een mogelijk voordeel. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor Cocu, die in de periode 1998-2004 in Catalonië actief was. De oefenmeester leidde PSV naar twee landstitels op rij en wist vorig seizoen een goede indruk te maken in de Champions League, dus wie weet...







9. Frank de Boer

Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard hebben als Nederlanders voor de groep gestaan in Barcelona. Om die reden vinden we het gerechtvaardigd om meerdere landgenoten als kandidaat naar voren te schuiven. De Boer bijvoorbeeld: oud-speler van de club, succesvol met Ajax én beschikbaar. Zijn periode bij Internazionale is natuurlijk wel een nadeel.







8. Ernesto Valverde

Valverde speelde zijn gehele loopbaan in Spanje, met in de periode 1988-1990 FC Barcelona als broodheer. Als trainer deed hij ook Griekenland aan, maar was hij opnieuw hoofdzakelijk werkzaam in de Primera División. Op dit moment bij Athletic Bilbao. Helaas ontbreekt een echte topclub nog op zijn palmares...







7. Óscar Garcia

Als aanvallende middenvelder speelde Óscar in de jaren negentig voor FC Barcelona, waar hij na het afsluiten van zijn carrière als jeugdtrainer aan de slag ging. Via de befaamde academie kwam hij terecht bij clubs als Maccabi Tel Aviv, Watford en het meest recentelijk Red Bull Salzburg. Maar of dat voldoende is voor deze droombaan?







6. Laurent Blanc

Blanc leidde Paris Saint-Germain vorig seizoen naar alle nationale prijzen en de kwartfinale van de Champions League. Toch was dat onvoldoende in de ogen van de Franse topclub, dat met liefde de hoge afkoopsom op tafel gooide. Op dit moment is de oud-wereldkampioen clubloos en zijn naam zal ongetwijfeld de revue passeren in Barcelona.







5. Arsène Wenger

Wenger zal voor altijd hoofdzakelijk gelinkt worden aan Arsenal. Om het aantrekkelijke veldspel en om zijn loyaliteit, al heeft dat betrekkelijk weinig prijzen opgeleverd. Er bestaat een kans dat de Fransman na dit seizoen vertrekt uit Londen en zijn voorkeur gaat uit naar een sterke club in Europa. Durft Barça dit aan?







4. Mauricio Pochettino

Ook Pochettino heeft een verleden als speler in Barcelona, al kwam de Argentijn 'slechts' uit voor Espanyol. Mogelijk weet de tacticus het in deze hoedanigheid verder te schoppen. Ondanks het uitblijven van een echte bekroning heeft Pochettino puik werk verricht bij Tottenham Hotspur.







3. Eusebio Sacristán

Sacristán is geopperd als opvolger van Enrique en dat is best logisch. Niet alleen heeft hij als speler, beloftentrainer én assistent-trainer rondgelopen bij Blaugrana, maar ook is hij succesvol werkzaam als coach van Real Sociedad. Sacristán staat vijfde met zijn ploeg en dat valt natuurlijk op.







2. Ronald Koeman

Koeman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit FC Barcelona wil coachen. Recentelijk besloot de Nederlander zich minder prominent naar voren geschoven, maar een eventueel telefoontje vanuit Catalonië zal hij echt niet zomaar afwijzen. Is de manager van Everton toe aan deze klus?







1. Jorge Sampaoli

FC Barcelona was zeer succesvol onder Luis Enrique, heeft dit seizoen ook nog volop kans op meerdere trofeeën, maar toch is er wat scepsis ingeslopen en dat is jammer. Het is dus misschien wel weer tijd voor iemand die nieuw elan in de club brengt. Sampaoli slaagde hierin met Sevilla en dus zou Barça een dubbelslag slaan door hem aan boord te halen.