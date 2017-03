Witsel neemt Braziliaan als voorbeeld: "Zie niet in waarom niet"

Axel Witsel nam een groot risico met zijn overgang naar het Chinese Tianjin Quanjian. Volgens menigeen moet de 28-jarige middenvelder niet meer worden opgeroepen voor het Belgische nationale team, maar in zijn optiek is dat onzin.



"Ik heb een positief gesprek gehad met de bondscoach. Zijn steun is belangrijk voor mij. Natuurlijk heeft hij niet gezegd dat ik er zeker zal bij zijn tegen Griekenland. Ik zal moeten afwachten, maar ik zal er alles aan doen", laat Witsel optekenen in gesprek met Fan!.



"Het is niet omdat ik in China speel dat ik een andere speler ga worden. Als ik fit ben, zie ik niet in waarom ik niet bij de nationale ploeg kan spelen. Paulinho speelt ook al twee jaar in China. Wel, hij is al die tijd toch ook bij één van de beste ploegen ter wereld (Brazilië, red.) blijven spelen?", aldus Witsel.