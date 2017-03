Serie A-sensatie kost honderd miljoen euro: "Maar als we nu..."

Met 22 doelpunten in 24 wedstrijden is Andrea Belotti momenteel de absolute sensatie in de Italiaanse Serie A. Na zijn hattrick tegen Palermo staat de aanvalsleider van Torino drie doelpunten los van Edin Dzeko (AS Roma), die de tweede plek bezet.



Belotti heeft een gelimiteerde transfersom van honderd miljoen euro in zijn contract staan. Een gigantisch bedrag en voor een club als Torino buitengewoon, maar voorzitter Urbano Cairo vindt dat wel meevallen. "Als we nu een afkoopsom in zijn contract zouden zetten, dan had dat honderdvijftig miljoen geweest."



In gesprek met Sky vervolgde de preses van Torino: "Het ene doelpunt was nog mooier dan de ander. We zullen moeten afwachten of er een club bereid is honderd miljoen voor hem te betalen. Ik hoop het niet, want we willen hem hier houden en nog langer van zijn doelpunten genieten."