Feyenoord wekt discussie: "Dat gevoel krijg ik gewoon"

Feyenoord werd sinds 1999 niet meer landskampioen en dus is de honger in De Kuip groot. Dat gevoel ontbrak zondagmiddag echter en dat nota bene in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (1-0).



"Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat Kuyt moet spelen omdat hij ervaring heeft", blikte Jan van Halst terug in het Ziggo Sport-programma Rondo. "Ze hebben allemaal honger om kampioen te worden. Of dat nou Botteghin is, Jones, El Ahmadi, Vilhena, Jörgensen. Ze hebben allemaal honger."



Vervolgens sprak de analist Ruud Gullit aan. "Jij zegt steeds dat ze die bluf niet hebben, een soort calimerogedrag." De oud-international reageerde: "Dat gevoel krijg ik gewoon. Alsof ze niet zeker van zichzelf zijn. Ze willen het wel, maar dat gevoel krijg ik niet. Het is heel raar. Dat is mijn gevoel."



Feyenoord staat nog steeds vier punten los in de Eredivisie.