Belgen protesteren tegen in Nederland eveneens geopperd plan

Supportersgroepering 'Belgian Supporters' is faliekant tegen de invoering van maandagvoetbal in de Jupiler Pro League, de hoogste divisie van België. De overkoepelende vereniging vindt dit idee absoluut geen aanwinst, zo schrijft het Algemeen Dagblad.



Na een ledenvergadering sprak een woordvoerder van de federatie zich resoluut uit: "In het hele debat over maandagvoetbal hebben we nog niemand gehoord over het belang van de supporters. Niettemin vormen zij het hart van voetbal. Maandagvoetbal kan en mag er niet komen."



Drie Belgische clubs zijn nog actief in de Europa League en spelen dus op donderdagavond. Zij willen graag een extra rustdag en dus pas spelen op maandag. De tegenstanders vrezen minder toeschouwers en dus ook minder inkomsten, maar de Pro League sluit niet uit dat de maandagavond dit seizoen al ingezet gaat worden.



Volgens de supportersfederatie valt 'bij hoge uitzondering' best te praten over de maandag. "Maar we kennen de voetbalwereld te goed om te kunnen geloven dat het een uitzondering zou blijven. De leden van Belgian Supporters wijzen het idee van maandagvoetbal unaniem af."



Ook in Nederland is dit idee geopperd. Volgens Ajax-middenvelder Davy Klaassen is een extra rustdag nuttig vlak na Europese duels, iets waar de KNVB over wil nadenken.