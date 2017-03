Vlaar maakt blunder: "Zei tegen hem, alsjeblieft cadeautje"

AZ-aanvoerder Ron Vlaar stond eigenlijk altijd bekend als een zekerheidje, maar maandenlang blessureleed en een matig draaiend elftal heeft ook invloed op hem. Tegen Excelsior (1-1) liet hij Mike van Duinen dankbaar profiteren van een zwak moment.



"Ik zei tegen hem, alsjeblieft cadeautje", zo liet de Oranje-international in de catacomben weten aan de doelpuntenmaker van de Kralingers. In gesprek met RTV Noord-Holland stak Vlaar de hand in eigen boezem. "Je moet beter handelen. Het was een matige actie, klaar."



AZ speelde opnieuw een zwakke wedstrijd. "We zijn niet stabiel genoeg. We zijn zoekende, het vertrouwen is niet hoog. Daar moeten we aan werken." Toch is er nog niets verloren getuige plek vijf en de bekerfinale. Vooral die laatste wedstrijd gaat cruciaal worden in de beeldvorming rond dit seizoen.



Ook Vlaar kent de waarde van deze bekerfinale. "We moeten uiteindelijk zorgen dat we met een goed gevoel die bekerfinale in gaan. Nu zijn we al weken zoekende. We hebben genoeg kwaliteit in de ploeg, maar we halen het niet naar boven met elkaar."