Feyenoord komt na verloren stadsderby in lelijk rijtje

Feyenoord verloor dit seizoen pas twee keer, maar opvallend genoeg wel tweemaal tegen een promovendus: zowel Go Ahead Eagles als Sparta Rotterdam bleek met 1-0 te sterk. Dat is opvallend te noemen.



Volgens het Algemeen Dagblad mag er worden gesproken van een dramatische reeks. Op dit moment zijn Feyenoord en NEC de clubs die het slechts presteerden tegen de promovendi. De Rotterdammers wonnen thuis nog wel met 6-1 van de stadsgenoot, maar een zege op 5 april tegen de Deventenaren is nodig om gezichtsverlies af te wenden.



Overigens is de serie van NEC nóg bedroevender te noemen. De Nijmegenaren speelden al tweemaal tegen zowel Sparta als Go Ahead, wat welgeteld één punt opleverde: een 2-2 in De Adelaarshorst. Thuis werd een 1-2 nederlaag geleden, waar de Rotterdammers zelfs beide keren te sterk bleken (2-0 en 0-1).