'Relatie Arsenal en sterspeler staat nu echt op knappen'

Alexis Sánchez is misschien wel de meest gewaardeerde speler in de selectie van Arsenal, maar het huwelijk zorgt momenteel voor haarscheurtjes. De consequentie lijkt duidelijk: een vertrek in de zomer.



Sánchez is dit seizoen vaak beslissend geweest in Londense dienst. Arsenal wil hem daarom behouden, alleen is er nog steeds geen akkoord bereikt. Ondertussen heeft de aanvaller zijn zinnen gezet op een vertrek, waarbij het Spaanse Sevilla als voornaamste kanshebber is genoemd.



Dit weekeinde zat Sánchez tot verrassing van vriend en vijand op de bank tegen Liverpool (2-1). De Zuid-Amerikaan zou zeer vervolgen zijn en zou nu al helemaal geen heil meer zien in een verlenging van zijn volgend jaar zomer aflopende verbintenis, zo weet The Daily Mail.



Ook manager Arsène Wenger zou vraagtekens plaatsen bij de onderlinge relatie. De vraag is wel of de Fransman daar de aangewezen man voor is, want zijn verbintenis loopt deze zomer al af.