Pleidooi topclubs afgeschoten: "Op veel velden het tegendeel bewezen"'

RKC Waalwijk-directeur Remco Oversier heeft stevig uitgehaald naar de grootste clubs in Nederland. De topclubs hebben een pleidooi gehouden voor méér weerstand in de Eredivisie en stellen voor om de competitie in te krimpen, maar volgens de beleidsbepaler is zondag het tegendeel bewezen.



Ajax bleef uit bij FC Groningen steken op 1-1, waar Feyenoord zelfs met 1-0 verloor bij Go Ahead Eagles. Oversier slaat terug: "En maar 'papegaaien' over minder teams in Eredivisie... Dit weekend wederom op veel velden het tegendeel bewezen. Spanning én weerstand!"





