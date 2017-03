Utrecht-captain leeft mee: "Bij Roda JC ook een keer meegemaakt"

Willem Janssen realiseert zich terdege dat FC Utrecht is ontsnapt in het thuisduel met ADO Den Haag. Bij een 1-1 stand, tevens de eindstand, had de bezoekende club recht op een niet toegekende strafschop.



"In de eerste helft hadden we het lange tijd moeilijk", beaamde de verdediger annex middenvelder in gesprek met FOX Sports. "ADO Den Haag had inderdaad een penalty moeten krijgen. Ik heb het bij Roda JC ook een keer meegemaakt: als je onderaan staat, zit alles tegen."



Janssen vervolgde: "In de tweede helft hadden we alles onder controle, zonder echt grote kansen te creëeren. Ik denk dat wij vandaag niet goed genoeg waren voor de overwinning." Eenvoudig ging het zeker niet. "Je brengt jezelf in de problemen door persoonlijke fouten te maken, dan komen er knotsgekke situaties."



De Utrecht-speler was ook wel blij met een beslissing van ADO-trainer Alfons Groenendijk. "Het was voor ons gunstig dat Guyon Fernandez eraf ging, hij was heel gevaarlijk. Waarom dat was? Dat weet ik ook niet. Soms zit het er niet in, dan ben je tevreden met een punt."