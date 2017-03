Klap voor Feyenoord: basisspeler lijkt komend duel te missen

Feyenoord heeft tegenslag overgehouden aan het uitduel bij stadsgenoot Sparta Rotterdam. Naast de grootste schade, een 1-0 nederlaag op Het Kasteel, ging het ook in fysiek opzicht mis.



Meerdere Feyenoord-spelers klaagden over pijntjes. Eljero Elia ging geblesseerd naar de kant en ook zijn vervanger Bilal Basacikoglu oogde even later niet fit, maar de grootste zorgen zijn er rond Terence Kongolo. De verdediger moest al in de eerste helft een wisselgebaar maken.



Kongolo liep in de stadsderby een spierblessure in zijn bovenbeen op. Volgens clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is dat een blessure met gevolgen, want het thuisduel met het kwakkelende AZ komt normaal gesproken te vroeg voor hem. Tegen Sparta viel Miquel Nelom voor hem in.





Verdediger Terence Kongolo liep tegen Sparta een spierblessure in bovenbeen op. Kans dat hij zondag AZ thuis haalt, is klein. #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) 5 maart 2017