Feyenoord valt ver terug: "Vijf spelers gaven niet thuis"

Feyenoord wist na de winterstop een perfecte serie neer te zetten, maar uitgerekend op bezoek bij Sparta Rotterdam werd een 1-0 nederlaag geleden. Henk van Stee (55) vindt dat de koploper zich heeft laten aftroeven op meerdere fronten.



"Je kunt praten over de instelling, maar ik denk dat Feyenoord helemaal verrast werd door de speelwijze van Sparta", sprak de 55-jarige Van Stee in het praatprogramma FC Rijnmond. "Sparta speelde tactisch een uitstekende wedstrijd en daar anticipeerde Feyenoord niet goed op."



Van Stee genoot 'van de eerste tot en met de laatste minuut' van Sparta, dat via Mathias Pogba op voorsprong kwam. "Dat is leuk, maar hij kan absoluut niet voetballen. Hij moet het echt van hoge ballen hebben. Al doet hij het tien keer beter dan ik had verwacht."



Ook Joop van Daele gaf zijn mening in het programma. "Het is voor mij onbegrijpelijk dat Feyenoord zo slap was tegen Sparta. Vijf spelers gaven niet thuis, waaronder de buitenspelers Berghuis en Elia. Als zij niet goed spelen, dan krijgt Jörgensen ook geen bal. De credits mogen naar Sparta. Zij waren sterker in de duels."