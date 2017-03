Onana geeft fout ronduit toe: "Scheidsrechter heeft een lastige baan"

André Onana was zondagmiddag de meest besproken speler op het veld tijdens FC Groningen - Ajax (1-1). De doelman van de Amsterdammers luidde een achterstand in door geklungel aan de bal.



Onana nam buiten het strafschopgebied alle tijd om de bal naar voren te schieten en gaf Bryan Linssen daardoor de kans om te profiteren. Daarbij maakte de aanvaller wel een overtreding. "Het was een overtreding, maar ook een fout van mij", zo gaf de Kameroener eerlijk toe in gesprek met de NOS.



"De scheidsrechter heeft een lastige baan. Het is voetbal, ik moet dit incident vergeten en weer verder gaan. Ik kan beter spelen dan dat ik vandaag deed", weet Onana, die het 'belangrijk' vindt dat er geen nederlaag uit voortvloeide. "Soms maak je fouten en soms niet, ik had vandaag pech. Nu ga ik me weer focussen op de volgende wedstrijd."