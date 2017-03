Feyenoord heeft zondagmiddag pas voor de tweede keer dit seizoen een nederlaag geleden in de Eredivisie. Na Go Ahead Eagles werd ook in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam een 1-0 uitslag neergezet.



Chris Tempelman zag Feyenoord met eigen wapens verslagen worden. "Feller op het middenveld, de duels waren voor Sparta en ze hebben ook met een groot hart gespeeld. Je weet dat ze wat extra's willen brengen in zo'n wedstrijd", aldus de journalist van Voetbal International.



Tempelman zag op Het Kasteel de vertrouwde rivaliteit weer oplaaien. "Dat leeft hier enorm, met name vanwege die 6-1 in De Kuip natuurlijk. Als je dan zo'n start pakt... Ik had nog wel verwacht dat er nog een goaltje aan de andere kant zou vallen, maar ze hebben stand gehouden."



De journalist van het weekblad vervolgt: "Tactisch heeft Sparta Feyenoord ook gewoon afgebluft achterin. Eigenlijk een soort 5-3-2 en als ze gingen aanvallen een 3-5-2. Ik denk dat Feyenoord zich daarin heeft vergist, dat ze het onderschat hebben."