Pastoor over Feyenoord-goal: 'Geen bril voor nodig'

Sparta Rotterdam zorgde vandaag voor een enorme stunt door stadsgenoot Feyenoord te verslaan. Echter ging het na afloop veel over een onterecht geweigerd doelpunt van Feyenoord.



De bal was over de lijn voordat Spartaan Floranus de bal wegschopte, maar de arbiter zag dit niet. "Ik heb mijn bril er niet voor nodig om te zien dat de bal over de lijn was", erkent trainer Alex Pastoor na afloop in gesprek met FOX Sports. "Maar door mijn bril gekeken had eerder afgefloten moeten worden." Daarmee doelt hij op een overtreding op goalie Kortsmit.



Wat verder opviel, was dat Pastoor zijn mannen in een 5-3-2 het veld in stuurde. Met succes dus. "Voor ons trainers is het lekker dat je uit andere vaatjes kan tappen, andere systemen kan hanteren. Als je met Mathias Pogba vooraan speelt, dan speel je sneller naar voren. Daar houd ik persoonlijk wel van."